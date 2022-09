47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jury wyróżniło aktorów związanych ze Śląskiem i Teatrem Śląskim

Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznało Jury 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w składzie: Jerzy Domaradzki – przewodniczący jury, Ewa Dałkowska, Milenia Fiedler, Cezary Harasimowicz, Grzegorz Kędzierski, Dorota Kędzierzawska, Teoniki Rożynek, Agata Szymańska, Wojciech Żogała.

Złote Lwy podczas festiwalu filmowego w Gdyni zdobyły Agnieszka Smoczyńska, Klaudia Śmieja-Rostworowska oraz Ewa Puszczyńska za film "The silent twins". Srebrne Lwy otrzymali reżyser Michał Kwieciński oraz producenci Joanna Snochowska-Majer, Paweł Rzewuski i Krystyna Świeca, których wspólnym dziełem jest produkcja “Filip”.

Nagrodę „Złoty Pazur” 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za odwagę formy i treści w kategorii „Inne Spojrzenie” dla filmu Apoxawixa, otrzymał reżyser Xawery Żuławski oraz producenci Anna Waśniewska-Gill i Krzysztof Terej. „Platynowe Lwy”, nagrodę za całokształt twórczości ufundowaną przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, odebrał reżyser Filip Bajon

Nagrodę indywidualna za najlepszą rolę żeńską odebrała Dorota Pomykała, która zagrała w obrazie “Kobieta na dachu”. Pochodząca ze Świerklańca aktorka, doskonale wypadła w roli skromnej kobiety, która samotnie, choć ma wokół siebie bliskich, zmaga się z codziennymi wyzwaniami. Pewnego dnia Mira wstaje wcześnie rano, rozwiesza pranie, gotuje obiad, kupuje pokarm dla rybek i z nożem kuchennym napada na bank. Co ją do tego skłoniło? O tym będziemy się mogli przekonać, wybierają się do kin. Ta produkcja pojawi się na ekranach w grudniu.