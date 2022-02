500 plus zmienione. Nowe wnioski i zasady obowiązują od 1 lutego

Nowe zasady świadczenia Rodzina 500 Plus

Rodzina 500 plus to program partii rządzącej wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody.

Rodzice pobierający pieniądze muszą pamiętać, że w tym roku zmieniły się nieco zasady składania dokumentów. 1 lutego rozpoczął się nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który zacznie obowiązywać 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2023 roku. Obsługę programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć jedynie drogą elektroniczną. Wypłata świadczenia z kolei będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.