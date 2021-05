500 zł dla zaszczepionych. Firmy dają pracownikom premie za szczepienie na koronawirusa

500 zł dla zaszczepionych? Firmy proponują pieniądze za zaszczepieni

Szczepienia na koronawirusa to nadzieja na pożegnanie pandemii koronawirusa. Nie wszyscy jednak są zdecydowani na to, by się szczepić. Jak się okazuje firmy mają pomysły na to, jak zachęcić do szczepienia pracowników.

Wśród nich pojawił się jednorazowy dodatek pieniężny w kwocie 500 złotych. Czy 500 plus dla zaszczepionych do dobra i skuteczna zachęta?