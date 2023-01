Agnieszka Chylińska jakiej nie znacie! Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszła! ZDJĘCIA, WIDEO

Niezwykła metamorfoza Agnieszki Chylińskiej

Siwe włosy, zmarszczki na twarzy - takiej metamorfozy Agnieszki Chylińskiej fani się nie spodziewali! A artystka od wielu już lat lubi eksperymentować i potrafi zaskakiwać. W teledysku do kawałka „Drań" z najnowszego albumu „Never Ending Sorry" jest starszą kobietą, która nigdy nie zapomniała o miłości swojego życia i do końca wierzy, że jeszcze spotka ukochanego.

Anna Dymna w najnowszym teledysku, do utworu „Drań"

Gościnnie w klipie wystąpiła Anna Dymna, jedna z najpopularniejszych aktorek teatralnych i filmowych. „Drań" to trzecia odsłona nowej płyty, wydanej pod koniec 2022 roku i mającej już status platyny. W poprzednich zagrali inni znakomici aktorzy: Adam Woronowicz („Jest nas więcej") i Piotr Głowacki („Kiedyś do ciebie wrócę").

Fani komentują. Są wzruszeni! Porównują Agnieszkę do Julii Roberts!

Agnieszka Chylińska napisała słowa do utworu „Drań", jest także autorką scenariusza teledysku. Pod utworem zamieszczonym na kanale YouTube na oficjalnym profilu artystki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są poruszeni: „to absolutny fenomen, słowa tej piosenki docierają w takie miejsca ciała i duszy, że nie byłem świadomy o ich istnieniu", „genialny strzał, kolejny, świetny, no i Anna Dymna. Brak słów", „wyznacznikiem znakomitej piosenki jest to w jaki sposób na nas oddziałuję, w tym przypadku nie ma wątpliwości jeśli przy jej słuchaniu zaczynają lecieć łzy, to znaczy, że jest to coś niesamowitego" - czytamy w sieci.