Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi B. jeszcze w wakacje. Były senator PiS znęcał się nad psem

Dla wielu kwietniowa historia z byłym senatorem PiS w roli głównej była szokująca. Śledczy, dysponując m.in. materiałem wideo, zarzucili Waldemarowi B., że przywiązał psa do haka, wsiadł do auta i ruszył. Zwierzę upadło i było ciągnięte przez samochód. Pies doznał urazów i obrażeń wewnętrznych - i jak pokazała późniejsza sekcja - to było przyczyną jego śmierci. Byłemu senatorowi grozi do pięciu lat więzienia. - pisze Onet.

Prokuratura wnioskowała, by polityk trafił do tymczasowego aresztu, ale na to nie zgodził się sąd. Były senator ma dozór policyjny i odpowiada z wolnej stopy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk na łamach Onetu przyznała, że postępowanie znajduje się w końcowej fazie. Aktu oskarżenia należy spodziewać się w tegoroczne wakacje.

Historia ma też pozytywny wątek. Jeden z mieszkańców założył zbiórkę na schronisko dla zwierząt w Kościerzynie. To właśnie do tego miejsca trafił drugi pies Waldemara B. - Postanowiłem, że fajnie byłoby tak duże zło przekuć w coś dobrego - mówił na łamach netowi pomysłodawca akcji.