Ale numer! Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn zagrali w nowej reklamie ogólnopolskiej sieci. Promują tydzień śląski

W Biedronce, jednej z największej sieci marketów w Polsce, trwa śląski tydzień. Kupić można śląską, krupnioki, szkloki i fet na chleb. Reklamę śląskiego tygodnia puszczają już niemal wszystkie ogólnopolskie telewizje. A wiecie, że zagrali w niej mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn? Czesław Żemła (gra - nie może być inaczej - górnika) i Gabriela Gizdoń z Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie.

- Kiedyś przyszło do naszego koła zaproszenie do wzięcia udziału w castingu do reklamy. Postanowiłam spróbować. Trzeba było nakręcić krótki filmik i przesłać go reżyserowi. Opowiadałam w nim o naszym kole, co robimy itp. - wspomina pani Gabriela. W nakręceniu filmiku pomogli jej pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce. - Wysłałam i długo była cisza, więc myślałam, że przepadło. Aż w końcu dostałam informację, że zapraszają mnie na internetowy casting - śmieje się pani Gabriela.