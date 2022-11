Aluron CMC Warta Zawiercie - Halkbank Ankara. Jurajscy Rycerze wyruszają na podbój Europy. W czwartek pierwszy mecz w Dąbrowie Górniczej

Gdy w 2017 roku Jurajscy Rycerze awansowali do PlusLigi, chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak szybko trafią na podium rozgrywek o mistrzostwo Polski. Zajęło im to tylko pięć sezonów. W maju Aluron CMC Warta Zawiercie zajęła 3. miejsce w lidze i wywalczyła historyczny brązowy medal. Zagwarantowało jej to udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Powrót do Dąbrowy Górniczej

- To, że rozpoczynamy rywalizację w gronie najlepszych 20 klubów Europy, brzmi dumnie. To nie tylko wyróżnienie dla nas, ale my też czujemy, że przynależymy do tego grona. Ta nieśmiałość sprzed trzech lat nieco się rozmyła i jesteśmy gotowi, aby rywalizować na tym najwyższym poziomie - powiedział prezes klubu Kryspin Baran.

Debiutanckim meczem w rozgrywkach o klubowe mistrzostwo Europy będzie czwartkowe spotkanie z Halkbankiem Ankara. Hala w Zawierciu jest zbyt mała i nie spełnia wymogów europejskich pucharów. Z tego powodu Jurajscy Rycerze swoje domowe mecze będą rozgrywać w Dąbrowie Górniczej. To nie pierwsza współpraca klubu z tym miastem. W 2019 roku rozgrywane były w nim dwa spotkania w ramach Pucharu Challenge. Dąbrowa Górnicza okazała się wtedy bardzo szczęśliwa, bo oba starcia (z Hebarem Pazardżik i ze Spor Toto Ankara) zostały wygrane przez zawiercian w trzech setach.