Wisła - atrakcje na weekend. 5 miejsc, które warto zobaczyć jesienią. Wodospad, ławeczka miłości, Cieńków...

W Wiśle Czarne, jeszcze przed Jeziorem Czerniańskim, znajduje się najwyższy wodospad w Beskidzie Śląskim, ma 8 metrów wysokości. Tuż nad nim rozlewa się malowniczy staw. Otoczenie drzew, różnego rodzaju krzewów, sprawia, że to miejsce wygląda czarująco. Zwykle nie gromadzą się tutaj tłumy, więc przy okazji można pokusić się o spokojny spacer. Wodospad w Wiśle oraz otaczający go teren znajdują się w obszarze Rezerwatu Przyrody Wisła.

Cieńków i magiczne drzewo

Cieńków to długi na ok. 8 km grzbiet górski w Paśmie Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Na szczycie Cieńkowa podziwiać można piękny widok na dwie doliny – Malinki i Czarnego. Mało tego, to właśnie tam stoi magiczne drzewo, czyli dzika czereśnia, która nieco ponad 100 lat temu wyrosła na jego grzbiecie. Trzeba trochę podejść, ale nie powinna to być wymagająca podróż.