Andrzej Czeczot. Wystawa rysunków satyrycznych w Stajniach Książęcych w Pszczynie. Zobaczcie zdjęcia

9 maja 2022 r. minie 10 lat od śmierci Andrzeja Czeczota, rysownika, malarza i reżysera filmów krótkometrażowych, plakacisty i scenografa, ilustratora prasowego uważanego za jednego z najwybitniejszych i niepokornych. Debiutował w tygodniku "Szpilki". Był redaktorem graficznym w wydawnictwie "Śląsk" w Katowicach, miał stałą rubrykę w czasopiśmie "Literatura". W stanie wojennym był internowany za swoje rysunki satyryczne. W 1982 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował dla "New Yorkera", "The Wall Street Journal", "Washington Times".

