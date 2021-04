Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu PiS. "Trwanie w tym układzie zrobiło się po prostu obrzydliwe". Poseł założył w Sejmie nowe koło

Śląski poseł Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu PiS. Razem z byłymi parlamentarzystami związanymi z Kukiz’15: Agnieszką Ścigaj i Pawłem Szramką założył nowe koło Polskie Sprawy.

- Trudno mi dalej firmować to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy – tłumaczy Sośnierz. - Szukanie haków na Wojciecha Maksymowicza, na syna Jarosława Gowina, teraz akcja CBA u syna Mariana Banasia. Sam zacząłem zastanawiać się, co ja tam jeszcze robię. Sośnierz złożył swoje członkostwo w klubie parlamentarnym PiS. Razem z nim w nowym kole poselskim znajdzie się Agnieszka Ścigaj oraz Paweł Szramka, wybrani do Sejmu z list PSL, ale związani wcześniej z Kukiz’15 (politycy Pawła Kukiza startowali razem z Ludowcami w ramach tzw. Koalicji Polskiej). Ścigaj była ostatnio posłanką niezrzeszoną, ale na niedawnej konwencji przedstawiło ją jako nowy nabytek Porozumienie Jarosława Gowina. - Będziemy starali się mówić prawdę i działać merytorycznie, co w polityce nie jest takie proste – mówi Sośnierz.

Śląski poseł zaznacza, że nie odchodzi z Porozumienia i liczy na dalszą współpracę z własną partią. Zaznacza jednak, że ma swoje zdanie na temat zbliżenia stanowisk partii Gowina z PiS i Solidarną Polską na ostatnim spotkaniu liderów wszystkich koalicyjnych ugrupowań.

- Co rozwiązało to spotkanie? Wszyscy słyszeliśmy, że były to pożyteczne rozmowy. Czyli żadnych konkretów – mówi Sośnierz. - Sprawa ministrów, którzy utracili rekomendacje Porozumienia nie została rozwiązana, sprawa puczu Adama Bielana nie została wyjaśniona, a wiemy, że został on nasłany przez PiS. W sprawach najważniejszych dla państwa: służba zdrowia, walka z epidemią, podnoszenie podatków, połączenie Orlenu z Lotosem trudno mi się zgodzić z polityką PiS. Czasem w polityce sytuacja staje się tak nieznośna, że dalsze trwanie w starym układzie jest po prostu obrzydliwe.

Andrzej Sośnierz został wybrany do Sejmu z katowickiej listy PiS. Od początku trwania epidemii był najgłośniejszym krytykiem poczynań rządu w walce z koronawirusem. Za organizację służby zdrowia krytykował wszystkich kolejnych ministrów zdrowia w rządzie PiS. W rozmowie z DZ zaprzeczył, by zamierzał dołączyć do innego klubu w Sejmie. Zdementował też plotki łączące go z Polską 2050 Szymona Hołowni.

