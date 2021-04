Katowice sprzedają ogromne mieszkanie komunalne. Ma ponad 200 m kw., 6 pokoi i 2 łazienki. Cena jest szokująca

To 209,52 metrów kwadratowych na drugim piętrze modernistycznego budynku u zbiegu ulic PCK 7 i Mari Skłodowskiej – Curie 36 w Śródmieściu. Jest tu łącznie sześć pokoi, kuchnia, trzy przedpokoje, dwie łazienki z WC, dwa pomieszczenia gospodarcze i dwie spiżarki, a do tego centralne ogrzewanie.

Cena? To absolutny rekord na miejskich przetargach w Katowicach

Jednak to nie ogromny metraż, a cena wywoławcza za mieszkanie robi największe wrażenie. Ustalono ją na ponad 1,5 mln zł (dokładnie na 1 530 000 zł). To absolutny rekord na miejskich przetargach w Katowicach. Co jednak istotne budynek, w którym znajduje się lokal, jest zabytkowy i objęty ochroną, a w związku z tym sprzedaż nastąpi – jak podaje KZGM - z 50 proc. bonifikatą z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Co to oznacza?