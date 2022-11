Andrzejkowe trendy w paznokciach 2022. Zobacz, jak urozmaicić swój manicure i sprawdź, czy te wzory przypadną Ci do gustu 25.11.2022

Manicure to jeden z najważniejszych elementów kobiecej stylizacji

Sporo kobiet przyzna, że malowanie i przyozdabianie paznokci stanowi niezwykle ważny element stylizacji – nie tylko przy wyjątkowej okazji, ale również na co dzień. Wiele pań nie wyobraża sobie wyjścia do pracy lub na spotkanie bez manicure, gdyż ciekawe zdobienia wpływają na ich poczucie pewności siebie. Poprzez taką praktykę, kobiety starają się podkreślić swoją urodę, a dodatkowo urozmaicić całą stylizację. Ważne jest przy tym, by przyozdobione paznokcie dobrze komponowały się z jej pozostałymi elementami, takimi jak ubiór, makijaż, fryzura oraz biżuteria. Eksperymentować można na wiele różnych sposobów, a inspiracji dostarczają bieżące trendy, jakie związane są między innymi z porami roku czy okolicznościami typu święta, sylwester albo andrzejki. Mimo tego, że każda z kobiet ma własny gust, warto zapoznać się z ciekawymi motywami i zainspirować do urozmaicenia swojego manicure.