Анджей Дуда розповів скільки озброєння передали Україні (Andrzej Duda opowiedział, ile broni przekazano Ukrainie)

За словами президента Польщі, передані були не запаси зі складів, а саме зброя приведена в готовність для польської армії. Анджей Дуда також закликав інші країни передавати артилерію Україні, адже саме це може стати засобом стримування військ рф.

“Відповідь у вигляді важкої артилерії та реактивної артилерії з України насправді є сьогодні єдиним засобом проти російського наступу“, – сказав Дуда.

Зараз президент Польщі проводить турне країнами Європейського Союзу, які мають сумніви у питанні надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Дуда не тільки підтримує вступ нашої країни до союзу, але й безпосередньо працює над цим, домагається згоди країн, які мають певні сумніви.

Допомогу Польщі нашій країні у цій війні, без сумнівів, можна назвати титанічною! Важко увібрати в слова масштаби цієї підтримки: починаючи від президента країни і закінчуючи кожним окремим громадянином. На сьогоднішній день польський народ гостинно прийняв у себе більше 2,5 млн українських біженців, а Анджей Дуда був одним із перших лідерів Європи, хто передав Україні важке озброєння. Це допомога, яку ми дійсно ніколи не забудемо!

Polska wysłała na Ukrainę większość broni wartej 2 miliardy dolarów, w tym 240 czołgów. O tym powiedział w rozmowie z Bild prezydent Andrzej Duda. Według słów Prezydenta RP wysłano nie zapasy z magazynów, ale broń uruchomioną dla polskiej armii. Andrzej Duda wezwał też inne państwa do wysłania artylerii na Ukrainę, gdyż może to być sposób utrzymywania wojsk rosyjskich.

Kateryna Yakovleva

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