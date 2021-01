Anna-Maria Jaromin, Miss Polski 2020 dla DZ. Jakie plany ma nowa królowa piękności? O czym chce napisać książkę? CZĘŚĆ 4.

Anna Dziewit-Meller: O wielu sprawach przez długi czas mówiliśmy z męskocentrycznego punktu widzenia. Na szczęście to się zmienia

Uczymy się historii w szkołach z bardzo męskocentrycznego punktu widzenia, o polityce rozmawiamy też w ten sposób, o historii poszczególnych regionów, miejsc - podobnie. O wielu sprawach przez długi czas mówiliśmy z męskocentrycznego punktu widzenia, bo on zdawał się być uniwersalny: człowiek – w domyśle mężczyzna. Chyba że zaznaczono w podręczniku dopisek z gwiazdką, to wtedy kobieta. Na szczęście dożyłam czasów, w których to się zmienia - mówi Anna Dziewit-Meller, pisarka pochodząca z Chorzowa, w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką.