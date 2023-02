Antoni Królikowski zatrzymany za jazdę pod wpływem THC. Aktor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności

Antoni Królikowski zatrzymany. Jaki będzie dalszy los aktora?

Od ulubieńca widzów do jednej z najbardziej krytykowanych osób w polskim showbiznesie. To zdecydowanie nie jest najlepszy czas dla Antoniego Królikowskiego, na którego konto wpada coraz więcej dyskusyjnych sytuacji. Ostatnia z nich może jednak znacząco zasądzić o jego dotychczasowym życiu, jako że w grę wchodzi prokuratura. Aktor został bowiem 18 lutego przyłapany na jeździe pod wpływem THC, psychoaktywnego kannabinoidu zawartego w konopiach.

Sytuacja jest tym bardziej kontrowersyjna, że Królikowski został zatrzymany podczas wyjazdu do mieszkania swojej byłej partnerki, Joanny Opozdy, w celu spotkania się z synem. Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie o tym, jakoby aktor miał zasiąść za kółkiem nietrzeźwy. Natychmiast udali się na wskazane miejsce, aby to zweryfikować. Jak się wówczas okazało, celebryta nie miał we krwi alkoholu, ale testy na obecność narkotyków wskazały THC w organizmie. Królikowski został zatrzymany.