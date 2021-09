Arek Gola: Dobra fotografia prasowa działa na emocje ludzi. Fotoreporter jest przekaźnikiem emocji

Motyw przewodni w Twojej fotografii to Śląsk czy jednak coś innego?

To po prostu jak najszersze przedstawianie człowieka człowiekowi. To trochę slogan, którym posługują się dokumentaliści, ale tak jest. Reporter czy fotoreporter prasowy przedstawia człowieka człowiekowi – pisząc albo robiąc zdjęcia. Pokazujemy odbiorcę. Czytelnik chce wiedzieć więcej: o mieście, regionie, o świecie, a my mu służymy, przedstawiając ulicę, miasto, sąsiada, czasami Polskę czy Europę. Największą satysfakcję zawsze czułem z tego, że ktoś moimi oczami ogląda dane wydarzenie, że ja mu to pokazuję. Zawsze czuję odpowiedzialność, że nie robię zdjęć dla siebie, tylko jestem odpowiedzialny za to, jak ludzie je odbiorą. Muszę tak robić zdjęcia, aby nie skrzywdzić drugiego człowieka, o którym opowiadam. Słowem i obrazem łatwo kogoś skrzywdzić.

Kiedy zacząłeś robić zdjęcia?

W podstawówce, w klubie fotograficznym przy kopalni Nowy Wirek w Kochłowicach.