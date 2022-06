ARTUR ADAMSKI: Solidarność Walcząca była wyrzutem sumienia

Jak to się stało, że wykładowca akademicki, pracownik naukowy, Kornel Morawiecki, bo o nim mowa, wchodzi w struktury opozycji, przedsierpniowej i solidarnościowej i wreszcie podziemnej?

Od najmłodszych lat kierowało nim przede wszystkim pragnienie służenia – swojej ojczyźnie, innym ludziom. Po maturze, którą zdał w 1958 roku, mając 17 lat, starał się dostać na studia medyczne. Tak za bardzo to go ta medycyna nie interesowała, ale wychowany wśród ruin Warszawy, gdzie na każdym kroku spotykał inwalidów wojennych, ludzi schorowanych, cierpiących doszedł do przekonania, że najbardziej przydatny będzie jako lekarz. Do przyjęcia zabrakło mu jednego punktu, więc kilka dni później ubiegał się o przyjęcie na Uniwersytet Wrocławski, na fascynującą go fizykę. Dostał się, związał swoje życie z Wrocławiem, w młodym wieku uzyskał tytuł doktora. Ograniczenie się do życia zawodowego i rodzinnego – w jego przypadku nie wchodziło w grę. On musiał służyć też innym sprawom. Odpowiedzią może będzie to, co mówił kilka lat temu, w czasie uroczystości odznaczania grupy jego przyjaciół Krzyżami Wolności i Solidarności. Ja w tym gronie byłem jednym z najmłodszych, większość stanowili ludzie cieszący się już odpoczynkiem po kilku dziesięcioleciach pracy zawodowej. A Kornel do wszystkich zwrócił się słowami: „Te odznaczenia oczywiście się wam należą. Traktujcie je jednak przede wszystkim jako zobowiązanie. Bo od obowiązków wobec ojczyzny na żadną rentę czy emeryturę nie przechodzi się nigdy!”

Solidarność wszystko zmieniła, ludzie przestali się bać. Odpowiedzią władz był terror stanu wojennego. Solidarność schodzi do podziemia. Co się stało, że podziemna Solidarność tak szybko się podzieliła i zaczęły się pojawiać kolejne podziemne związki?

Mówiąc o Sierpniu 1980 Kornel Morawiecki używał metafory o „Bogu kreślącym prosto po liniach krzywych”. Zastanawiając się bowiem, jak to się stało, że komuniści zamiast rozjechania strajków czołgami woleli podpisać z Polakami porozumienia, dochodził do wniosku o na pewien sposób pozytywnej roli takich agentów SB, do jakich należał np. Lech Wałęsa. W tonie może i nieco żartobliwym, ale w istocie rzeczy całkiem serio Kornel powtarzał, że Wałęsie i innym ubekom jednak sporo zawdzięczamy. Bo to dzięki nim komuniści doszli do wniosku, że skoro mają swoich agentów na czele rodzącego się niezależnego ruchu to za sprawą tak świetnie ulokowanych swoich ludzi oni nad tym ruchem zdołają zapanować. A gdyby na czele rodzącej się Solidarności nie stał agent komunistycznej bezpieki, lecz ktoś od niej niezależny, to może i Sierpień 1980 zostałby utopiony we krwi. Jak wiadomo – tu się komuniści przeliczyli. Pomimo faszerowania Solidarności swoją agenturą rozmiar i dynamika tego ruchu okazały się zbyt wielkie. Do zapanowania nad niepodległościowym ruchem, którym stała się Solidarność, konieczne okazało się wprowadzenie stanu wojennego a ono oznaczało uruchomienie kilku procesów. Obok łamania społeczeństwu moralnego kręgosłupa, zabijania wiary w perspektywę zmian na lepsze czyli „przyuczania do zadowalania się byle czym” najważniejszym procederem była wielka operacja, przeprowadzana na zepchniętej do podziemia Solidarności i innych kręgach opozycji. Była ona wielką selekcją – jednych zepchnąć na margines, zmusić do emigracji, wyeliminować czasem nawet fizycznie, używając tzw. „nieznanych sprawców”. Kogo się da – zachęcić lub zmusić do współpracy. Pozyskanych i łatwych do manipulowania nagłaśniać jako rzekomych nieprzejednanych bohaterów, budować im legendy. Jak ktoś chce wiedzieć, jak to się odbywało, niech sięgnie do wydawnictw IPN-u złożonych z dokumentacji kolejnych Spraw Operacyjnego Rozpracowania. We wszystkich tych sprawach, a były ich setki, powtarza się ten sam mechanizm. Czyli – analizując różne cechy opozycjonisty, na którego prowadzi się „polowanie” skonstruować taką obrożę i smycz na której będzie on mógł być potem skutecznie prowadzony. Czasem wystarczyło przekupienie pieniędzmi czy możliwościami zrobienia kariery, zawsze poszukiwano „haków”, umożliwiających szantażowanie. Kto się dał „złowić” ten stawał się partnerem, choć komunistyczna propaganda zwykle tym bardziej przedstawiała go wtedy jako przeciwnika wyjątkowo nieprzejednanego. A tych, którzy ”złowić” się nie dali, eliminowano na wiele sposobów. Często też pomijając milczeniem ich istnienie. Prawdopodobnie jedną z heroicznych ofiar takiego procederu był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiele wskazuje na to, że charyzmatycznego kapłana, który po wyjeździe do Rzymu mógł się znaleźć w kręgu naszego papieża, bandyci z komunistycznych służb próbowali zmusić do współpracy. Kiedy na nic się nie zdał cały arsenał ich straszliwych metod, z obawy przed ich ujawnieniem bohaterskiego księdza postanowili zabić. Różne były metody tego selekcjonowania, ale cel był ten sam – jakąś część opozycjonistów komuniści do swoich celów pozyskiwali. A kogo nie pozyskali – tego eliminowali. Czasem nawet uciekając się do zabójstw. Najczęściej – arsenałem sposobów, będących jedną z głównych ich specjalności. Czyli – dezintegrowaniem przeciwników. To była główna przyczyna podziałów.