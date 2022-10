Auksodrone 2022. Festiwal muzyki współczesnej w wykonaniu muzyków Aukso Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy. Zobaczcie zdjęcia

Koncerty podzielone są na trzy cykle. Pierwszy poświęcony jest współczesnej muzyce amerykańskiej, a dokładnie - nowojorskiemu zespołowi Bang on a Can, który w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Jego kompozycje w wykonaniu orkiestry Aukso można usłyszeć codziennie o godz. 18.

Cykl drugi to „Jazz+”. Koncerty w tym cyklu zaczynają się codziennie o 19.15. Specjalnie zamówione na ten festiwal utwory wykonują z towarzyszeniem orkiestry Aukso perkusista Hubert Zemler („Ebbing In the Tide”), klarnecista Wacław Zimpel („Poemat toksyczny”) i saksofonista Kuba Więcek.

Trzeci cykl zaplanowano na 21.15. Poświęcony jest francuskiemu kompozytorowi greckiego pochodzenia, Iannisowi Xenakisowi z okazji 100. urodzin. Jest to kompozytor znany z tego, że w swoich kompozycjach wykorzystywał teorie i wzory… matematyczne, w tym teorię prawdopodobieństwa, teorię gier czy teorię zbiorów. Jego kompozycje słyszeliśmy w piątek i usłyszymy w niedzielę, natomiast na sobotę (21.15) zaplanowano prapremierowe wykonanie opery „Baśń o sercu” Aleksandra Nowaka do libretta Radka Raka.