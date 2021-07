"Avengers. Ostatnia fala" RECENZJA. Mściciele znów zjednoczeni w walce o ratowanie ludzkości. Marvel Fresh nie spuszcza z tomu Bartłomiej Romanek

"Avengers. Ostatnia fala" to kolejny album wydany w ramach restartu całego uniwersum Marvela. O Marvel Fresh pisałem już kilkukrotnie i za każdym razem pochlebnie. Wiem, że to nudne, ale przy najnowszym albumie muszę znów to zrobić. Komiks ze scenariuszem Jasona Aarona to jedna z najlepszych opowieści w ostatnich latach o najpotężniejszych bohaterach na ziemi.