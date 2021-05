Awionetka wylądowała na autostradzie A1 pod Częstochową. To było lądowanie awaryjne

- Do niecodziennej sytuacji doszło dzisiaj na autostradzie A1. Na pasie ruchu w kierunku Radomska awaryjnie lądowała awionetka. Policjanci ustalili, że jej 34-letni pilot podczas lotu z Wrocławia do Rzeszowa na wysokości 420 kilometra autostrady (w rejonie Wierzchowiska) zaczął mieć poważne problemy z silnikiem, dlatego zdecydował się na awaryjne lądowanie. Pilot był trzeźwy oraz posiada licencję - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

- Na 421. kilometrze autostrady A1 w kierunku Warszawy doszło do awaryjnego lądowania awionetki. Samolotem podróżował jedynie pilot. Na szczęście podczas lądowania nikt nie ucierpiał. Obecnie awionetka stoi na prawym pasie i ten pas jest nieprzejezdny, ruch odbywa się pozostałymi. Wkrótce awionetka powinna zostać usunięta z drogi - mówi mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

Ruch w kierunku Radomska odbywa się lewym pasem. Policjanci zabezpieczają to miejsce do przyjazdu firmy, która bezpiecznie przetransportuje awionetkę do serwisu. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrawa nawet kilka godzin.

Śląska policja poinformowała o utrudnieniach w ruchu, które mogą potrwać około godziny.