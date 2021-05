Pogrzeb policjanta w Raciborzu. Michał Kędzierski tragicznie zginął z rąk przestępcy

Punktualnie w samo południe, w piątek, 7 maja w raciborskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się uroczystości żałobne zamordowanego we wtorek, 4 maja mł. asp. Michała Kędzierskiego. Pogrzeb tragicznie zmarłego policjanta odbywał się ze wszystkimi honorami. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięło kierownictwo KGP w osobach m.in. gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Mł asp. Michał Kędzierski poległ na służbie. Został śmiertelnie postrzelony

Mł asp. Michał Kędzierski zginął z rąk 40-letniego mieszkańca Raciborza. We wtorek rano policjanci z Raciborza otrzymali informację na temat podejrzanie zachowującego się mężczyzny. Podejrzewano, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 40-latek miał podszywać się pod policjantów - był ubrany w strój łudząco podobny do munduru - próbował zatrzymywać pojazdy do kontroli. Gdy prawdziwi mundurowi podjeli interwencję, napastnik wyciągnął broń i śmiertelnie postrzelił policjanta. Drugi z funkcjonariuszy postrzelił 40-latka.