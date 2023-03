Badania profilaktyczne dla mężczyzn i kobiet. Które wykonać w zależności od wieku?

Badania profilaktyczne są to testy diagnostyczne, których zadaniem jest wykrycie nawet najdrobniejszych nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na wczesne etapy rozwoju wielu chorób. Należy wykonywać je regularnie, nawet wtedy, kiedy nie odczuwamy wyraźnych dolegliwości ze strony organizmu. Badania mogą obejmować zarówno testy wykonywane na podstawie próbki krwi, ale też wymazy, analizy składu moczu i innych płynów ustrojowych.

- Badań profilaktycznych nie powinno się odkładać na później. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że one bardzo często ratują nam nie tylko zdrowie, ale i życie. Niestety świadomość na ten temat jest niska, o czym świadczą wyniki badania „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków", przeprowadzonego w maju 2022 roku przez SW Research na zlecenie Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma. Dla mnie są one zatrważające, bo jak inaczej skomentować to, że aż 64 proc. Polek i Polaków nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych w kierunku nowotworów? Na pytanie, dlaczego, 17 proc. respondentów nie potrafiło wskazać żadnej przyczyny. Pozostali twierdzili, że nie czują takiej potrzeby, nie mają czasu, są zdrowi, obawiają się badań albo że są zbyt młodzi, żeby się badać - mówi w rozmowie z nami Maja Marklowska-Tomar z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.