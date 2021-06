Bajkowe ogródki przy blokach to śląska specjalność. Rosną tu słoneczniki, floksy, maki, są skalniaki Magdalena Nowacka-Goik

Kiedyś osiedla z wielkiej płyty przypominały betonowe pustynie. Co niektóre miały jedynie trawniki, rachityczne drzewka, skromny klombik, rząd krzewów, który oddzielał blok od chodnika. Nie inaczej było w przypadku kamienic, tam również zieleni mogliśmy szukać najwyżej na balkonach. Na szczęście to się zmieniło, a co więcej, zapanowała prawdziwa moda na ogródki przy blokach. Sprawdziliśmy, jak prezentują się przydomowe ogródki w miastach na Śląsku: w Katowicach, Bytomiu, Zabrzu i Chorzowie. Zobaczcie!