Barbarian Race 2021. Morderczy bieg w górę skoczni w Wiśle Malince. Wyzwanie tylko dla twardzieli

- Są to bardzo widowiskowe zawody, więc warto z bliska przyjrzeć się rywalizacji. Uczestnicy startują falami, a najlepsi z poszczególnych biegów awansują do finału, gdzie jeszcze raz wieczorem, przy sztucznym świetle muszą pokonać trasę. Najszybszy zawodnik uzyskuje tytuł mistrza Polski – tłumaczył jeszcze przed zawodami Grzegorz Szczechla, główny organizator zawodów.

Dzisiaj Grzegorz Szczechla w rozmowie z DZ dodał, że w podbiegu wystartowało 800 osób. Zważywszy na sytuację pandemiczną to bardzo dobry wyniki. - Ludzie są spragnieni aktywności, a my organizowania takich biegów – powiedział Grzegorz Szczechla.

- Jak patrzę na tą skocznię, to czuję dreszczyk emocji – zwierzał się nam Jacek Kozdra z Radlina. Dodał, że w ogóle się nie przygotowywał do biegu w górę skoczni, udział w nim to dla niego trochę taki "spontan". - Najważniejsze dla mnie, żeby wejść do góry i nie być ostatnim – podkreślił Jacek Kozdra.