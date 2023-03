Bartosch Gaul: Skłamałbym mówiąc, że nie czytałem o swoim "gorącym krześle"

Rozmowa z Bartoschem Gaulem, trenerem Górnika Zabrze

Czy po wygranej ze Stalą Mielec jest nieco spokojniej? Ma pan wrażenie, że to początek lepszej serii?

Atmosfera na pewno się poprawiła, bo ta seria bez zwycięstwa już nam ciążyła. Czy to jednak początek serii? Na to pytanie nigdy nie da się odpowiedzieć, ale oczywiście bardzo byśmy tego chcieli.

Raków udzielił wam bolesnej lekcji, teraz zmierzycie się z jego jedynym konkurentem w walce o mistrzostwo. Co trzeba zrobić w szatni, żeby nie powtórzył się scenariusz z Częstochowy?

Widać, że moi piłkarze cieszą się na ten mecz. Kibice zresztą też, bo widać jak się sprzedają bilety. Na Raków wychodziliśmy "pod górę", ciężko nam było, teraz jest lepiej i chcemy to wykorzystać.

Górnik ma bardzo liczną kadrę. Jaka jest rola trenera w nieustannym "układaniu" szatni, do której nowi piłkarze wchodzą niemal falami?

Jeszcze parę tygodni temu ciągle mówiliśmy o tym, że nie mamy żadnego wyboru, że mało piłkarzy. Teraz mamy nowych zawodników, kilku innych wróciło do zdrowia, rzeczywiście mam wybór. W szatni są tarcia, ale bardzo pozytywne. Po prostu ci, którzy mieli pewne miejsce w jedenastce, znów muszą o nią walczyć. To dla całego zespołu duża korzyść.