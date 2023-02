Beyoncé zagra koncert w Polsce. Jej przeboje zna cały świat - przypominamy największe hity królowej popu

Beyoncé po raz pierwszy od 5 lat w Polsce

To ogłoszenie wzbudziło ogólne poruszenie - nic dziwnego, w końcu chodzi o zapowiedź powrotu megagwiazdy muzyki pop do Polski. Beyoncé, jedna z najbardziej szanowanych i kochanych na całym świecie piosenkarek, przyjedzie do Warszawy już 27 czerwca 2023. Wcześniej miała okazję wystąpić na scenie Orange Warsaw Festival 2018 razem z Jayem-Z, teraz da koncert w ramach promującej jej najnowszą płytę trasy „Renaissance World Tour".

Beyoncé wie, jak zadbać o spektakularne show. Jej koncerty cieszą się reputacją niesamowitych, pełnych energii widowisk, które zapamiętuje się na całe życie. Tego nie można przegapić! Sprzedaż biletów, poprzedzona czterodniową specjalną przedsprzedażą, rusza 10 lutego 2023. Ich ceny nie są jednak jeszcze znane.