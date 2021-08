Bez prądu w śląskim. Gdzie 11.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (11.08 10:06) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Wiejska, 13, 13a, 13b, 13c.

11.08 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78e.

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

Gliwice

Gliwice: Wielkiej Niedźwiedzicy, od 5 do 33, Mikołaja Kopernika, 107, 109, 121.

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Żywiczna całość, ul. Szelonka 28, ul. Piaskowa 87 do nr 93

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Ceglana, plac budowy nowego osiedla mieszkaniowego.

11.08 od godz. 7:00 do 18:00

Katowice: Mikołaja Kopernika, nr od 7 do 11 obie strony, Żwirki i Wigury od 1 do 7 obie strony, Drzymały nr od 1 do 9 nieparzyste i od 2 do 16 parzyste, Kościuszki kiosk.

11.08 od godz. 8:00 do 13:00