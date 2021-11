Bez prądu w śląskim. Gdzie 24.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (24.11 9:09) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Bałtycka, 2, 4.

24.11 od godz. 8:30 do 12:30

Gliwice

Gliwice: Jeziorna, 35, 45, 49.

24.11 od godz. 8:30 do 14:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Aleja Piłsudskiego nr 40

24.11 od godz. 7:00 do 17:00

Jaworzno ul. Zwycięstwa od nr 145 do nr 109, Dolna za nr 2, Mały Dół Nr 1, 3, 5, Mały Dół nr 2, 4,

24.11 od godz. 9:00 do 13:00

Katowice

Katowice: Gliwicka, 84 do 86, 101 do 105.

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice: Tadeusza Boya Żeleńskiego, od 57 do 71, od 58 do 68, Winorośli, Smugowa, od 2 do 20b, od 1 do 23, Józefa Pankiewicza, Jana Nikodema Jaronia, od 2 do 14, Ferdynanda Adamczyka.

24.11 od godz. 8:00 do 16:00