Bez prądu w śląskim. Gdzie 29.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (29.06 0:08) nie ma prądu w śląskim?

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska, od Nr 336 do Nr 396 i 45.

od 28.06 godz. 8:00 do 29.06 godz. 15:00

Piekary Śląskie

Piekary Śląskie dzielnica Szarlej

od 28.06 godz. 21:59 do 29.06 godz. 0:30

powiat lubliniecki

Kośmidry, Solarnia,

od 28.06 godz. 23:22 do 29.06 godz. 4:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Kisielewskiego nr 19, 20, 22, 24,

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ul. Węglowa nr 33,

30.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała Jeżynowa od nr 40 do ul. Rucianej, Łuczników nr 31, 31a,

30.06 od godz. 8:00 do 13:00

Bielsko Biała ulica Kaszubska od stacji transformatorowej do ul. 13 Zakrętów, 13 Zakrętów od ul. Pod Dębem do ul. Grenady wraz z Domem Opieki nr 105, Grenady od 13 Zakrętów do nr 45,

1.07 od godz. 8:30 do 9:30