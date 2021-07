Bieg 12-godzinny w Rudzie Śląskiej ZDJĘCIA Ultramaratończycy rywalizują na ulicach Nowego Bytomia. Będą biegać do niedzieli rano

Bieg odbywa się na pętli o długości 1305,19 m. Warunkiem uczestnictwa było ukończenie 21 roku życia. Start zawodów był się na placu Jana Pawła II. Następnie bieg odbywa się ulicami: Smolenia, Objazdową, Markowej i Damrota.

Kategorie wiekowe dla mężczyzn to:

do 29 lat, do 39 lat, do 49 lat, do 59 lat oraz 60 lat i więcej (do sklasyfikowania w kategorii wiekowej i odbioru nagrody wymagane jest pokonanie dystansu 80 km). Kobiety bez podziału na kategorie wiekowe, wszystkie, które pokonają dystans 80 km otrzymają puchar.