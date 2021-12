Bieg 9. Górników w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia z tego sportowo-historycznego wydarzenia

16 grudnia minie 40 lat od pacyfikacji kopalni Wujek, podczas której zginęło 9. górników. Bieg ich imienia jest jednym z punktów obchodów tej rocznicy.

Start Biegu 9. Górników był zlokalizowany przy Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, a meta w Parku Kościuszki. Blisko tysiąc startujących osób pokonało trzy pętle.

16 grudnia obchodzona będzie 40. rocznica tego tragicznego wydarzenia.

- To wyjątkowy bieg, bo i wydarzenie, do którego się odwołujemy było, nawet jak na standardy PRL-u, symboliczne i niezwykle tragiczne. Staramy się utrwalać w społeczeństwie pamięć o śmierci 9 górników. Tak, aby nigdy w naszej historii nie powtórzyła się taka sytuacja, że Polak będzie strzelał do Polaka – mówił organizator wydarzenia Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.