Bieg Patriotyczny w Jaworznie 2022 ZDJĘCIA, WYNIKI Rywalizacja wokół malowniczego zalewu Sosina

„Tegoroczna 4. edycja Biegu Patriotycznego ponownie wraca na OWR Sosina, gdzie uczestnicy będą mieli do pokonania dwie pętle o łącznej długości ok. 10 km w niezwykle ciekawym krajobrazowo terenie dookoła zbiornika wodnego Sosina” - zachęcał organizator, czyli Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Wydarzenie oczywiście nawiązywało do Narodowego Święta Niepodległości, które było dzień wcześniej. Trasa biegu prowadziła drogami asfaltowymi dookoła zalewu Sosina na dystansie ok. 10 km (uczestnicy mieli do pokonania dwukrotnie pętlę ok. 5 km). Impreza była nieodpłatna, czyli bez wpisowego. Na starcie biegu stanęło 184 uczestników.

Dla każdego, kto przekroczy linię mety, przygotowano pamiątkowy medal. Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn obdarowano bonami podarunkowymi. Biegacze nie zapomnieli o biało-czerwonych akcentach w swoich strojach.