Bielsko-Biała. Skandaliczny występek na cmentarzu żydowskim. Na bramie ktoś powiesił obraźliwy list i woreczek z fekaliami

- Kolejna przykra sobota i kolejna wizyta policji na cmentarzu przy ulicy Cieszyńskiej. W godzinach porannych na bramie cmentarza nieznany mężczyzna zawiesił informację wraz z dodatkiem, który z uwagi na wrażliwość został zasłonięty - poinformowała Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej.

W woreczku z fekaliami znajdował się list tej treści (pisownia oryginalna):

"Informacja do wszystkich Żydów. Zacznijcie srać tylko do własnych łużek i wykopcie swoich zmarłych, żebyście nie mieli czego odwiedzać, ani za czym tęsknić a to co jest pod spodem, to tylko próbka tego co macie pod swoimi jarmułkami".