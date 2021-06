Bielsko-Biała: wyburzą 233-metrowy wiadukt na ul. Kwiatkowskiego. Zamiast niego będą dwa mosty

Casting w Bielsku-Białej przed Teatrem Polskim! Filmowcy szukają mężczyzn do scen w filmie „Niebezpieczni dżentelmeni”

W poniedziałek i wtorek (7-8 czerwca) w Bielsku-Białej producenci filmu „Niebezpieczni dżentelmeni” organizują casting do scen, jakie będą kręcone w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w dniach 12-13 czerwca. Poszukiwani do ról statystów są zwłaszcza mężczyźni w wieku 16-75 lat. Filmowcy czekają od 10.00 do 18.00 przy Teatrze Polskim.