Blisko pół tysiąca zawodników wzięło udział w Tauron Biegnij dla Aniołów w Parku Kościuszki. Najmłodszy miał nieco ponad pół roku

- To trzecia edycja biegu Tauron Biegnij dla Aniołów. W 2020 roku była przerwa pandemiczna, w ubiegłym roku udało nam się wrócić do Parku Kościuszki, ale na włosku ten bieg wisiał, bo gdy go rejestrowaliśmy i tworzyli regulamin, wydawało nam się, że pobiegniemy w ośmiu turach. Takie były obostrzenia covidowe. Finalnie udało się. Wtedy było 278 osób. Do wczorajszego dnia zapisało się 421 osób. Jest więc cała masa ludzi, którzy chcą pobiec, miło spędzić czas, a przede wszystkim zrobić coś dobrego - powiedziała Monika Bajka. - Myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, solidarność, wspólnota, są największymi wartościami. I każdemu chciałam bardzo podziękować za to, że dołożyliście swoją cegiełkę do budowania Domu Aniołów Stróżów. Domu dla dzieci, które takiej pomocy potrzebują - dodała prezeska Domu Aniołów Stróżów.