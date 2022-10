Borderline - czym jest? Poznaj objawy borderline i sprawdź, co musisz wiedzieć o tym zaburzeniu. Może być niebezpieczne... Barbara Romańczuk

Wielkimi krokami nadchodzi Dzień Zdrowia Psychicznego. Warto pamiętać, że jest ono równie ważne, co zdrowie fizyczne. Jednak w codziennej bieganinie i natłoku obowiązków nie skupiamy się na nim za bardzo. To błąd! Wiele rzeczy zostaje niezauważonych, przez co sprawy nie toczą się jak powinny. Tak jest bardzo często z osobami z zaburzeniami borderline. Jakie są objawy tego zaburzenia? Co trzeba wiedzieć o osobowości borderline? Sprawdźcie!