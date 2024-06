Borsigwerk - kolonia robotnicza Borsiga w Zabrzu. To unikatowe założenie patronackie na Górnym Śląsku. Zobacz ZDJĘCIA

Borsigwerk – unikatowa kolonia robotnicza Borsiga w Zabrzu

Mieszkania w podobnych do siebie budynkach miały, jak na ówczesne czasy, bardzo wysoki standard. Średnia powierzchnia lokali to 55 metrów kwadratowych, każde mieszkanie miało kuchnię i maksymalnie nawet 3 izby. Na klatkach schodowych mieściły się ubikacje i był zapewniony dostęp do bieżącej wody. Duża, jak na połowę XIX w., powierzchnia mieszkań sprawiła, że koszt budowy kolonii robotniczej Borsigwerk był około dwukrotnie wyższy w porównaniu do innych tego typu osiedli w pobliżu.