Boże Ciało w Tychach z orkiestrą górniczą. Wierni z parafii bł. Karoliny szli skróconą drogą

Procesja Bożego Ciała w Tychach

"Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" to napis na pierwszym ołtarzu.

- To ma być nasz pokarm duchowy - Eucharystia, która zaprowadzi nas do życia wiecznego, ale czy my pragniemy tego chleba? Tego pokarmu, który daje nam życie wieczne? - mówił przy tym ołtarzu ks. Marcin Matonóg, dodając, że zawsze mu smutno, gdy na mszy mnóstwo ludzi, a niewiele przystępujących do komunii. - Te osoby nie łakną tego chleba, nie są głodne Chrystusa, bo są objedzone czymś innym - tym, co daje współczesny świat; tym, czym karmi nas rzeczywistość ziemska. A Jezus mówi: Spożywajcie ten chleb; chleb, który daje siły do kroczenia ku świętości.