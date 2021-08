Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 8.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 8.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 8.08 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (8.08 3:07) nie ma prądu w śląskim? Częstochowa Łaziska Górne; Mikołów; Mokre

8.08 od godz. 1:52 do 4:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Mazańcowice ul. Zielona, Miodowa, Spacerowa nr 749, 985, Dębowa,

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty, Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podlaskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00 Bielsko Biała ulica Groszkowa, Dumna, Jaworowa, Kąty, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do ul. Podleskiej,

10.08 od godz. 8:00 do 17:00 Bielsko-Biała ulica Sobieskiego nr 83, 85, Graniczna - cała ulica + blok w budowie za Kolumną Transportu Sanitarnego,

10.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 76 do nr 90 i 91 - nie dotyczy nr 89.

Piastowska kioski na przystankach autobusowych,

10.08 od godz. 8:30 do 9:30 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego od nr 76 do nr 90 i 91 - nie dotyczy nr 89.

Piastowska kioski na przystankach autobusowych,

10.08 od godz. 12:00 do 14:00 Bielsko-Biała ulica Dzwonkowa od nr 78 do nr 91, Gminna nr 32, 34, Słomiana od ul. Dzwonkowej do nr 32, Poranna nr 1,

12.08 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom Bytom: Wiejska, 13, 13a, 13b, 13c.

11.08 od godz. 8:00 do 16:00 Chorzów Chorzów: Bojowników o Wolność i Demokrację, 45, 50, 52, tablica informacyjna KZK GOP.

9.08 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78c.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

ul. Mączna dz. nr 15/3 (ZK 13621 i ZK 13622)

10.08 od godz. 8:00 do 18:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ofiar Katynia 78e.

11.08 od godz. 8:00 do 14:00 ul. Kutrzeby nr 16 A, 16 B, garaże

ul. Kutrzeby nr 18 A, 18 B

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice Gliwice: Karola Olszewskiego, Kazimierza Funka, Tarnogórska, od 218B do 225, od 218 do 240 nr parzyste,

Kurpiowska 1, Ignacego Mościckiego, Graniczna, 14,17,23, Józefa Elsnera, 4A, 4B, 4C.

10.08 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Wielkiej Niedźwiedzicy, od 5 do 33, Mikołaja Kopernika, 107, 109, 121.

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworzno Jaworzno ul. Abstorskich od nr 25 do nr 92, Rewolucjonistów od nr 1 do nr 22, Rumiankowa od nr 11 do nr 13A, Pyrzowiec od nr 11 do nr 13

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworzno ul. Żywiczna całość, ul. Szelonka 28, ul. Piaskowa 87 do nr 93

11.08 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: 1 Maja, 51, 51a, 53, 53d,e, przejście dla pieszych ul. Murckowska, 1 Maja, ul. Żółkiewskiego - warsztat samochodowy, 1,1a, 2, 3, 4, ul. Niedurnego 2A, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, ul. Cynkowa 3, 24, od 12 do 18E.

9.08 od godz. 7:00 do 11:00 Katowice: Tadeusza Kościuszki, szpital wielospecjalistyczny, ul. Ceglana 67.

9.08 od godz. 10:00 do 14:00 Katowice: Ceglana, plac budowy nowego osiedla mieszkaniowego.

11.08 od godz. 7:00 do 18:00

Katowice: Mikołaja Kopernika, nr od 7 do 11 obie strony, Żwirki i Wigury od 1 do 7 obie strony, Drzymały nr od 1 do 9 nieparzyste i od 2 do 16 parzyste, Kościuszki kiosk.

11.08 od godz. 8:00 do 13:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Czołgistów 4, 4A, 4B,5 Żłobek, 6 Przychodnia, 6A, 6B, 8, 10, 12 Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół, Garaże ul. Komandosów 7, 9, Kiosk

10.08 od godz. 8:00 do 14:00 Tychy Tychy: Owczarska, 7.

11.08 od godz. 8:30 do 15:00 Zabrze Zabrze: prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 18.

11.08 od godz. 8:00 do 10:00 powiat bielski Bujaków ulica Stara Karczma , Zdrojowa, Słoneczna.

9.08 od godz. 8:00 do 14:00 Wilkowice ulica Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9,

9.08 od godz. 8:30 do 11:00 Szczyrk ulica Kasztanowa cała ulica oprócz numerów 1 i 3

11.08 od godz. 9:00 do 13:00

Zabrzeg ulica Klimesza nr 32 A do 32 E, Ogródki Działkowe,

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 Kozy ulica Krzewów, Winorośli, Południowa od nr 41do końca, Karpacka, Złota,

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Czaniec ulica Kardynała Wojtyły, Gasnąca, Górska, Gwarna, Gwiezdna, Malinowa, Malownicza, Pogodna, Prosta, Widokowa, Wiosenna, Wodna, Wrzosowa, Wysoka, Zielona

12.08 od godz. 9:00 do 11:00 Jaworze ulica Łubinowa od Kryształowej do Groszkowej, Grabowa, Polna, Słonecznikowa, Aksamitna, Bielska od nr 550 do nr 627 - lewa strona,

13.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bestwinka ulica Podpolec, Witosa, Ładna

Kaniów ulica Witosa od ulicy Ładnej do torów PKP, Podpolec

14.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Łanowa, od 1 do 20, Asnyka, 7, Fiołkowa, Moniuszki, Brzechwy, Modra, Jemiołowa, od 1 do 6, Panoramy, Lędzińska, od 44 do 68,od 93 do 125, Lipcowa.

9.08 od godz. 8:30 do 13:00

powiat będziński Będzin ul. Niecała odbiorcy zasilani z ZK 4512 i ZK 4514

10.08 od godz. 8:00 do 16:00 Czeladź ul. Borowa Odbiorcy zasilani z ZK 5083

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Czeladź ul. Dehnelów 4.

12.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat cieszyński Górki Wielkie ulica Szczęśliwa, Długa. 9.08 od godz. 8:00 do 13:00 Cieszyn ulica Głęboka 11

10.08 od godz. 8:00 do 16:00 Iskrzyczyn ulica Iskrzyczyńska, Sosnowa, Przedszkolna, Ładna

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Mnich ulica Skowronkowa, Strusia, Mewia, 11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Goleszów ulica Wolności od nr 13 i 26, Radoniowa nr 3, 2 do 12, Ławki nr 2, 4,

11.08 od godz. 8:30 do 13:00 Cieszyn ulica Głęboka 1-3

12.08 od godz. 7:00 do 8:00

Pierściec ulica Zaułek i Przemysłowa.

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Górki Wielkie ulica Graniczna, Azaliowa ,Agrestowa, Aroniowa, Malinowa

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Cieszyn ulica Głęboka 5, Plac Św. Krzyża 1

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Ustroń ulica Krzywaniec

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Zamarski ulica Główna 16-52, 19-51, Piękna, Krótka, Widokowa 9

13.08 od godz. 7:30 do 8:30

Zamarski ulica Główna 58, Piękna 11 - 27, 14; Spokojna od nr 13

13.08 od godz. 7:30 do 15:00 Zamarski ulica Główna 16-52, 19-51, Piękna, Krótka, Widokowa 9

13.08 od godz. 13:00 do 15:00 powiat częstochowski Kruszyna, ul. Danhoffa od 1 do 8, ul. Kościelna 1 i 3, ul. Kościuszki 1 i 2, ul. Kmicica 1.

9.08 od godz. 9:00 do 16:00

Konradów, ul Borówkowa.

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kłomnice, ul. Częstochowska od 69 do 106, ul. Sądowa od 2 do 14.

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łysiec, ul. Okrężna.

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Olsztyn, ul. Plac Piłsudskiego od 2 do 20, ul. Żwirki i Wigury od 1 do 30, ul. Polna od 1 do 15, ul. Zielona od 1 do 7, ul. Sobieskiego od 1 do 7.

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gliwicki Knurów: Emilii Plater, od 61 do 79a i od 60 do 74, Gierałtowice: Jana III Sobieskiego, od 16 do 52 i od 19 do 53, Chopina, 27, Graniczna, od 1 do 23.

12.08 od godz. 10:00 do 12:00 powiat kłobucki miejscowość, Ostrowy nad Okszą.

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Starokrzepice, ul. Szkolna, ul. Oleska od 230 i 213 do 292 i 281.

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 Truskolasy, ul. Długa.

13.08 od godz. 8:00 do 10:00 powiat lubliniecki miejscowość Braszczok, od nr 4 do 8.

9.08 od godz. 8:30 do 13:00

Rusinowice, ul. 1-go Maja od 14A i 17 do 33, ul. Lompy 15, ul. Nowa 1.

11.08 od godz. 8:30 do 14:00 powiat mikołowski Orzesze: Kolejowa, Bieni, od 10 do 10e, Powstańców, od 17 do 27a, od 12d do 28b.

10.08 od godz. 8:30 do 13:00 Mikołów: Łączna, od 100 do 100m.

11.08 od godz. 8:30 do 15:00 Orzesze: Bieni, Marksa, od 2 do 8, od 1 do 9, Powstańców, od 27 do 35, 30a, 30b, Stuska, od 1 do 8, Jaśkowicka, od 41 do 55, od 44a do 54.

11.08 od godz. 8:30 do 13:00

Orzesze: Rajcy, 1, Brzozowa, Wolności, od torów PKP do Cmentarza.

12.08 od godz. 8:30 do 13:00 Orzesze: Rajcy, 1, 1 Maja, 1, 2, Słowiańska, od 10a do 10c, Wolności, od 1 do 13a, od 2 do 12, 16, 22 Lipca, od 2a do 22, od 3 do 21, Stuska, od 9 do 39 , od 10 do 40, Fabryczna, 1d.

13.08 od godz. 8:30 do 13:00 powiat myszkowski Przybynów, ul. Ostrowska 15, odbiorcy zasilani z ZK-4/1, ZK-5, ZK-5/1 i ZK-6.

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Myszków, ul. Dworska od 73 do 88, ul. Gryczana, ul. Pszenna od 29 do ul. Dworskiej, ul. Ziemniaczana, ul. Grzybowa, ul. Chmielna, ul. Buraczana.

11.08 od godz. 9:00 do 14:00 Postęp, ul. Myszkowska od 45 do 59, ul. Spacerowa 2A.

12.08 od godz. 7:00 do 17:00

powiat pszczyński Radostowice: Pszczyńska, 219 219A 221 223 225

, Brzymowa, 9 21.

9.08 od godz. 7:00 do 16:00

Pszczyna: Wodzisławska, parzyste od 20 do nr.38 oprócz nr.28

nieparzyste nr. 11

, Szaraków, cała.

11.08 od godz. 7:00 do 15:00 Pszczyna: Bażantarnia, 22, Cegielniana, od nr 2A do nr 6 oraz od nr 5 do nr 11.

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pszczyna: Wodzisławska, od nr 20 do nr 38 oraz od nr, Szaraków, cała.

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pszczyna: Wodzisławska, parzyste od 20 do nr.38 oprócz nr.28

nieparzyste nr. 11

, Szaraków, cała.

13.08 od godz. 7:17 do 15:00 powiat rybnicki Jankowice: Przyjemna, do nr 12, Krótka, do nr 7, Nowa, 27, Świerklańska, 42 do nr 76A, 41 do nr 67, Wesoła, do nr 11.

9.08 od godz. 7:00 do 16:00

Jankowice: Świerklańska, od 82 do 92, Kościelna, od 1 do 14.

11.08 od godz. 7:00 do 16:00 powiat tarnogórski Mikołeska: Pniowiecka, 38, plac budowy.

10.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Wrzosowa, od 1 do 21 oraz od 2 do 6 oraz 10, Częstochowska, od 26 do 52, ul. Stawowa, Ignacego Mościckiego, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, Spadowa, 1, 2, 3, 4.

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Rogów: Polna, 15C, 16, 16D, 15, 12, 13, 14, 14A, 14B, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, Rogowiec, 9c, 10, Raciborska, 87B, 89, 90, 90A, 90C, 92, 93, 93B, 91, 91A, 91B, 92, 93, 93B, 93, 94D.

10.08 od godz. 7:00 do 16:00

Rydułtowy: Gabriela Narutowicza, nieparzyste od nr. 3 do nr. 63, parzyste od nr. 14 do nr. 46 B i 70E,70G, 74D, Radlin: Rydułtowska, nieparzyste od nr. 93 do nr. 117, parzyste od nr. 90 do nr. 112, Jana Matejki, od nr. 158 do 162 A.

10.08 od godz. 8:30 do 10:00 Gorzyce: Rybnicka, 60, 58, 83, 52, 85, 50, 54, 60a, 56, 81a.

11.08 od godz. 7:00 do 16:00 Radlin: Kasztanowa, nieparzyste od nr. 3 do nr. 15; parzyste od nr 4 do nr. 18, Wierzbowa, Zofii Nałkowskiej, nieparzyste od nr. 15 do nr. 79

parzyste od nr 16 do nr. 46, Józefa Rymera, 49M, Grabowa.

13.08 od godz. 8:30 do 10:00 powiat zawierciański Wierbka ul. Widok, Górna,

9.08 od godz. 7:00 do 14:00

Zawiercie ul. Mrzygłodzka od nr 26 do nr 128, od nr 15 do nr 113

9.08 od godz. 7:30 do 10:30 Ogrodzieniec ul. Piastowska, Kolorowa, Wrzosowa, Spacerowa, Malinowa, Leśna, Ogrodowa od ulicy Piastowskiej w kier Krępy

10.08 od godz. 7:00 do 14:00 Ogrodzieniec ul. Leśna, 1-go Maja od nr 43, 44 do nr 99, 108, Spacerowa od ulicy 1-go Maja do ulicy Piastowskiej

11.08 od godz. 7:00 do 14:00 Ogrodzieniec ul. Różana, Piastowska od ulicy Różanej do ulicy Olkuskiej, Jagiełły, Chrobrego, Sikorskiego, Olkuska od ulicy Sikorskiego w kierunku Olkusza, Mieszka I od ulicy Piastowskiej do ulicy Chrobrego

12.08 od godz. 7:00 do 14:00 Pradła, ul. Dolna i ul. Piec.

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Żory Żory: Oliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Śliwkowa, Jabłoniowa, Aroniowa, Złota, 1, Ogrodnicza, Orzechowa, Cytrynowa, Porzeczkowa, Sadowa.

10.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat żywiecki Radziechowy ulica Piekarska budynki nr 289 i 724

10.08 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Kościuszki nr 14, 16, 18, Świętokrzyska nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10.08 od godz. 8:00 do 9:00 Międzybrodzie Bialskie ulica Tartaczna , Sadowa.

10.08 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Mała nr 1 i 3

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Żywiec ulica Kościuszki nr 14, 16, 18, Świętokrzyska nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

10.08 od godz. 14:00 do 15:00 Żywiec ulica Nad Markiem budynek nr 40

11.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Dębowa, Jodłowa, Muzyków, Stolarska, Różana, Wrzosowa, Piłsudskiego od ulicy Wierzbowej do ulicy Muzyków

12.08 od godz. 7:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

