Brawurowa jazda 80-letniego kierowcy ulicami Żor. Nie zapanował nad swoim samochodem i uszkodził kilka pojazdów

80-latek doprowadził do groźnej kolizji w Żorach

- Przybyły patrol zastał seniora, który oświadczył, że po skręcie z nieustalonej przyczyny nie potrafił zmienić biegu, a w zdenerwowaniu wcisnął pedał gazu do oporu, co doprowadziło do utraty panowania nad kierowanym samochodem - informuje asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

Kilka uszkodzonych samochodów i zatrzymanie prawa jazdy - to finał nieostrożnej jazdy 80-letniego kierującego, który doprowadził do kolizji na ulicy Bramkowej w Żorach. Sytuacja miała miejsce w czwartek 23 marca, około godziny 9:30. Tuż po zdarzeniu na miejsce został wezwany patrol policji.

Policja podjęła decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy 80-latkowi z Żor

Policjanci, którzy przybyli na miejsce przebadali 80-letniego kierującego na zawartość alkoholu. Okazało się, że kierowca był trzeźwy. Mimo to, stróże prawa podjęli decyzję o zatrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami.

Czy starsze osoby powinny kierować pojazdami?

Jak w każdym z takich przypadków pojawia się wątpliwość, czy osoby osiągające pewien wiek, w dalszym ciągu powinny siadać za kierownicę. Osobom w starszym wieku pogarsza się bowiem czas reakcji, wzrok oraz słuch. Aktualne przepisy prawa polskiego nie wskazują jednak górnej granicy, do której można kierować pojazdami. To oznacza, że na polskich drogach mogą poruszać się nawet osoby, które przekroczyły setne urodziny.

– Zmiany postępujące z wiekiem mogą nie mieć wpływu na codzienne życie, ale mają znaczenie dla kierowania pojazdem. Kierowcy muszą często podjąć od 8 do 12 decyzji na jeden kilometr, mając na to mniej niż pół sekundy. Oznacza to, że nawet niewielkie zmiany w zakresie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, czasu reakcji i koncentracji uwagi mogą odegrać dużą rolę przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem - podkreśla Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

Możliwe jednak, że wkrótce nastąpią zmiany w tym zakresie. Komisja Europejska zaproponowała bowiem zmiany, by kierowcy po 70. roku życia co pięć lat przechodzili badania, podczas których będą musieli udowodnić swoją dalszą zdolność do prowadzenia pojazdów. Wkrótce powinniśmy poznać rezultat tych propozycji.