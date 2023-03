Bruce Willis zmaga się z demencją. Żona aktora apeluje do paparazzich: „Dajcie mu przestrzeń" Paweł Ćwikliński

Bruce Willis przechodzi w ostatnich latach trudne chwile. Słynny aktor zmaga się z demencją czołowo-skroniową, co zmusiło go do przerwy od udziału w kolejnych filmach. Choroba, na którą cierpi, jest niemożliwa do wyleczenia. Z uwagi na to, jak dużo trudności w życiu sprawia, żona Willisa wystosowała poruszający apel do paparazzich.