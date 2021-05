Budowa nowego Egzotarium w Sosnowcu: Są już zewnętrzne zbiorniki na wodne rośliny i zwierzęta. Pojawili się też... złodzieje

- To są zbiorniki, baseny zewnętrzne, w których pojawia się nasadzenia roślinności wodnej. W jednym ze zbiorników, na zewnętrznej ekspozycji zamieszka na przykład żółw błotny – mówi Magdalena Tołpa, inżynier budowy firmy Maximus ZBH, generalnego wykonawcy obiektu.

Kilka tygodni na placu budowy nowego Egzotarium to sporo. Mu byliśmy tam ostatnio niecały miesiąc temu. Dziś to miejsce znowu wygląda inaczej. Ciekawość budzi sporo betonowych zbiorników i ścianek na placu przed głównym budynkiem.

Ogólnie najbardziej zaawansowane są prace związane z wszelkiego rodzaju konstrukcjami żelbetowymi. Elementy żelbetowe budynku to cała konstrukcja obiektu, wylewki, schody, ściany, zbiorniki. W ciągu kolejnych tygodni zaczną się prace związane z budową szklanej elewacji kolejnej części budynku. Tej, w której znajdą się najwyższe, najbardziej reprezentacyjne rośliny. To będzie palmiarnia. Wizytówka Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu. Niebawem będziemy mogli oglądać budowę konstrukcji stalowej i z klejonego drewna, na której będzie montowana szklana fasada. W najwyższym punkcie będzie miała około 24 metrów i będzie przez nią widać imponujące rośliny egzotyczne wewnątrz.

Przyglądanie się postępom na placu budowy tego obiektu, to ulubione zajęcie mieszkańców okolicznych bloków. Okazuje się jednak że nie tylko. Ostatnio na placu budowy pojawili się także… złodzieje. Ukradli elektronarzędzia, specjalistyczne lasery krzyżowe. Ogółem zniknął sprzęt wart około 15 tysięcy złotych. Złodzieje włamali się do pomieszczeń z narzędziami z czwartku na piątek.

- To było dla nas bardzo przykre – mówi Magdalena Tołpa. – Monitoring zarejestrował trzech podejrzanych osobników – dodaje.

Kiedy Egzotarium będzie gotowe?

Egzotarium ma być gotowe w sierpniu przyszłego roku. Na ten czas zaplanowano pierwsze odbiory obiektu. Ma być wyjątkowym obiektem na miarę całego Zagłębia. Drugiego takiego próżno tu szukać. Można będzie go porównać do gliwickiej Palmiarni.

Inwestycja kosztuje 64 mln złotych. Z czego 10 mln złotych to dofinansowanie unijne w ramach projektu Zagłębiowski Park Linearny. Inwestycję wykonuje konsorcjum firm Mostostal Zabrze GPBP oraz Maximus ZBH. Część kosztów budowy pokryje też zaciągnięty przez miasto kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.