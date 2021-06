Burza przeszła przez powiat lubliniecki. Huraganowy wiatr powalił drzewa w gminie Boronów i Herby

Zabił chłopca z Katowic, żeby nie powiedział mamie. Podejrzany o morderstwo 11-letniego Sebastiana czeka w areszcie na rozprawę

Minął miesiąc od zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. Wciąż nie ma wyników badań toksykologicznych zleconych w czasie sekcji zwłok dziecka, która da odpowiedź na pytanie, czy chłopcu podano jakieś substancje odurzające. O zabójstwo 11-latka ze szczególnym okrucieństwem został oskarżony Tomasz M. Mężczyzna porwał chłopca z placu zabaw 22 maja. Wciągnął go do samochodu i zabrał ze sobą. Tomasz M. zabił chłopca, gdy ten przyznał, że będzie musiał opowiedzieć o wszystkim mamie. M. został zatrzymany przez policję 23 maja, a dzień później przesłuchany w prokuraturze. Trafił do aresztu. Do kiedy tam pozostanie?