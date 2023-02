Była natchnieniem i ratunkiem. Powstał film o pisarce z Górek Wielkich.

DZ. Zofia Kossak-Szczucka to dla wielu postać pani z zakurzonego albumu. Jej eleganckie kuzynki - poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i satyryczka Magdalena Samozwaniec - nazywały ją z powodu przywiązania do ziemi i wyglądu kartoflem. Pana film opowiada o pisarce inaczej?

AK. Ta opinia to tylko zabawna złośliwość, o której wspominamy w filmie. Biografia pisarki nie jest historią zwietrzałą, była świadkiem tragicznych wydarzeń, brała w nich udział z odwagą, opisywała je z pasją. A że podejmowała prace w gospodarstwie, prowadziła też w swoim życiu farmę, to inna sprawa. Co do wizerunku, nie do końca zgadzam się z opinią kuzynek. Zofia miała wiele seksapilu, była kobietą o dużym uroku osobistym. Po śmierci pierwszego męża wyszła drugi raz za mąż,za Zygmunta Szatkowskiego. Dotarliśmy do nieznanych materiałów i fotografii rodzinnych, które pokazują ją jako postać niebanalną, związaną z grupą uprzywilejowaną, a jednak gotową do nadzwyczajnych poświęceń dla dobra innych. Udowodniła to w czasie okupacji.