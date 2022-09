Bytom. Balet, zajęcia plastyczne, chór i artystyczna atmosfera. Opera Śląska zaprasza na zajęcia edukacyjne

Pointy, streching i angielski

Zaprojektuj, namaluj i uwolnij kreatywność

- Pandemia bardzo niekorzystnie wpłynęła na aktywność fizyczną naszych dzieci. Kiedyś mieliśmy jeszcze możliwość ograniczania im godzin przy komputerze, ale przymus nauki zdalnej zaburzył te proporcje. I mamy efekty tych miesięcy nauki z domu. Kręgosłupy naszych dzieci, ale i nasze, są w fatalnym stanie. Aktywność fizyczna stała się w tej chwili priorytetem, a my możemy u nas połączyć ją z atmosferą sztuki i wyzwolić w dzieciach kreatywność. Opera to śpiew, taniec, muzyka, ale częścią spektaklu jest też scenografia, kostiumy, rekwizyty. Dlatego poza zajęciami baletu, kolejną nowością w naszych propozycjach edukacyjnych są warsztaty plastyczne – zapowiada Katarzyna Szubert.

Zajęcia poprowadzi niezwykle kreatywna Mariola Szkop, magister sztuki, osoba, która uwielbia pracę z dziećmi. Warsztaty są adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chciałyby zgłębić tajniki sztuki plastycznej wykorzystywanej w teatrze do budowania małych elementów dekoracji i scenografii, poznać różnorodne techniki i sposoby ich używania w kreatywnym tworzeniu własnych prac.

- To, co nas wyróżnia najbardziej, to miejsce i ta niezwykła atmosfera. Przychodząc na zajęcia, dzieci mają kontakt z artystami, czasem mijają ich na korytarzach, w windzie. Sztuka po prostu unosi się w powietrzu – podkreśla Katarzyna Szubert.

Szczegóły na stronie https://opera-slaska.pl/edukacja

Więcej informacji pod nr tel.: 733 916 101 oraz adresem e-mail: [email protected]