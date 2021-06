Bytom. Kobieta wpadła do komina w kamienicy. Cudem przeżyła. Została uwolniona przez sąsiada

Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek 17 czerwca w Bytomiu w 4-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Metodego. Jak informuje mł. asp. Wojciech Krawczyk, oficer prasowy bytomskiej straży pożarnej, podczas prac montażowych na dachu budynku kobieta wpadła do przewodu kominowego!

Do wypadku doszło w 4-kondygnacyjnym budynku, którego wysokość to ok. 15 metrów. Na razie nie jest jasne, dlaczego i jak kobieta wpadła do komina. Rzecznik bytomskiej straży pożarnej zaznacza, że gdy strażacy dotarli na miejsce kobieta była przytomna, nie miała widocznych obrażeń. Do zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowaną do szpitala na badania.