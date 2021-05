Bytom. Mieszkańcy przejechali na hulajnogach elektrycznych ponad 7 tys. km w ciągu miesiąca

Pod koniec marca tego roku w Bytomiu pojawiły się hulajnogi elektryczne. Mieszkańcy (i nie tylko) zyskali nową opcję szybkiego transportu po mieście. System uruchomiła firma Bolt, która podsumowała pierwszy miesiąc. Jak to wszystko wygląda w liczbach?

Od tego czasu użytkownicy przejechali w sumie 7550 km, a najdłuższy przejazd wyniósł z kolei aż 18 km!

- 40 proc. użytkowników przemieszcza się najczęściej do centrum miasta, parkując hulajnogi w okolicach przystanków transportu miejskiego. Największych ruch obserwujemy od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu czyli od 8 do 10 oraz od 16 do 19 - wyjaśnia Joanna Manarczyk z biura prasowego Bolt Rentals.