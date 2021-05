Bytom. Ruszyła budowa wodnego placu zabaw. Obiekt pwstaje w Parku Kachla

Rybnik. 100 milionów złotych z Polskiego Ładu na budowę kolejnego odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. 2 mld zł dla elektrowni

Co Rybnik zyska na Polskim Ładzie? To pytanie od kilku tygodni zadają sobie mieszkańcy. Senator Wojciech Piecha zapewnił, że w ramach planu, rząd dołoży się do budowy kolejnego odcinka obwodnicy Rybnika, czyli drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. Inwestycja jest wyceniana na 200 mln zł. Piecha zapowiedział też budowę bloku gazowego w rybnickiej elektrowni za 2 mld zł.