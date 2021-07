Bytom. Senatorowie dyskutowali na temat transformacji pogórniczej. Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu na wyjazdowym posiedzeniu

W piątek - 2 lipca - w siedzibie Teatru Rozbark w Bytomiu odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, które dotyczyły transformacji regionów pogórniczych. Poprzedziła to konferencja prasowa, w której udział wzięli m.in. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, czy Mariusz Wołosz, prezydent miasta.

- Komisja zajmuje się sprawami dotyczącymi gospodarki, energetyki, ochrony środowiska i klimatu. Przyjechaliśmy na Śląsk, do Bytomia, w pełni przekonani, że jednym z ważniejszych zadań, które stoi przed naszym krajem, jest transformacja regionów, które przez lata były związane z górnictwem. Mamy świadomość, że pewna epoka się kończy. Oznacza to również, że trzeba przygotować działania osłonowe, które stworzą możliwości do lepszego życia - powiedział Stanisław Gawłowski, przewodniczący Komisji Nadzwyczajna ds. Klimatu.