Bytom: "Sól ziemi czarnej" - premiera baletowa w Operze Śląskiej [RECENZJA]

Jak pokazać ducha tego filmu, bez śląskiej godki, jak oddać to, co istotne i ważne, a nie popaść w przaśność na zmianę z patosem. Jak pokazać kawałek historii, która jest tak odległa. I nie mówię już o samych powstaniach śląskich, ale nawet o filmie, który zrealizowano ponad pół wieku temu. I...okazuje się, że można. A środki do tego użyte czynią z opowieści o Śląsku i walce o byciu częścią Polski, historię uniwersalną. Pod względem formy, przekazu. Taką, która dotrze do każdego – bez względu na powiązania z regionem, bez względu na to, że jest z zupełnie innego pokolenia. Także z innego już Śląska.

Oczywiście ogromna w tym zasługa reżysera i choreografa, Artura Żymełki, który miał pomysł na to, jak za pomocą tańca, symboliki, barw, oddać ducha czasów historycznych, które tak naprawdę nie muszą być tylko opowieścią o tym, co minęło. Każda ze scen ma swój koloryt i dynamikę. I nie oznacza to wcale, że Żymełka przeładował czy przekombinował, nasycając spektakl różnorodnością. Tu wszystko jest płynne, a każdy gest ma swoją konkretną wymowę. Bez domyślania się, bez zastanawiania „co autor chciał powiedzieć”. To się po prostu wie, a może raczej czuje, patrząc na tancerzy. Żymełka przenosi nas do kopalni, do kręgu domowej lampy, na miejsce, gdzie zderza się sacrum z profanum. A jednak jeśli są tu nawet kontrasty, to potrzebne.